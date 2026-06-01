Kanpur News:एक वार और खत्म हो गई गैंगस्टर खूटी की कहानी, खून से लथपथ ऑटो में मिला शव

Kanpur Gangster Murder: कानपुर शहर में उस समय सनसनी फैल गई, जब कई थानों में दर्ज गंभीर मुकदमों का आरोपी गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर जाहिद उर्फ खूटी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। जाहिद टाटमिल स्थित कृष्णा अस्पताल के पास अपने ऑटो में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। पुलिस जांच में सामने आया है कि उस पर कहीं और हमला किया गया था और गंभीर हालत में वह खुद ऑटो चलाकर अस्पताल तक पहुंचा था।