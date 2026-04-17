Kanpur News: लूट के 24 घंटे में खुलासा, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, गिरफ्तार

कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में तमंचे के बल पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से लूटी गई बाइक, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
घटना 16 अप्रैल 2026 की शाम करीब 3:30 बजे की है, जब बर्रा बाईपास स्थित सिंह ढाबा के सामने मोहित निषाद नामक युवक को दो अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया। आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उसके साथ मारपीट की और उसकी पल्सर 160cc मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और करीब 5000 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित के भाई रोहित की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई।
लूट के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को 17 अप्रैल की रात करीब 1:45 बजे फत्तेपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार नजर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुन्ना खान निवासी परमपुरवा, थाना जूही के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई पल्सर मोटरसाइकिल, 1200 रुपये नकद, एक तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस (.315 बोर) बरामद किया है। घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।
मामले में अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण योगेश कुमार ने बताया कि लूट की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया गया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और कानून-व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पुलिस की टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी हैं और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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