Kanpur News: लूट के 24 घंटे में खुलासा, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, गिरफ्तार

घटना 16 अप्रैल 2026 की शाम करीब 3:30 बजे की है, जब बर्रा बाईपास स्थित सिंह ढाबा के सामने मोहित निषाद नामक युवक को दो अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया। आरोपियों ने तमंचा दिखाकर उसके साथ मारपीट की और उसकी पल्सर 160cc मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और करीब 5000 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित के भाई रोहित की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई।