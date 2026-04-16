Kanpur News:किडनी कांड में फरार ओटी टेक्नीशियन का सरेंडर, भेजा गया जेल

आरोपी के अधिवक्ता मोहित द्विवेदी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का नाम प्रारंभिक प्राथमिकी में दर्ज नहीं था। हालांकि, पुलिस जांच के दौरान उसका नाम सामने आया। इस संबंध में पूर्व में अदालत में आख्या दाखिल की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तिथि निर्धारित करते हुए विवेचक मनोज कुमार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। गुरुवार को विवेचक रिपोर्ट के साथ अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि मुदस्सर अली इस प्रकरण में वांछित आरोपी है। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश पारित किया।