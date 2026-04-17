Kanpur Weather: बदलेगा मौसम का खेल: सुबह बादल, दोपहर में तपिश और लू के संकेत

Weather Update: कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में अब मौसम धीरे-धीरे बदलता नजर आ रहा है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस एन सुनील पांडेय के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह के समय हल्की नरम धूप के साथ आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इन बादलों से किसी प्रकार की राहत या बारिश की उम्मीद नहीं है। दिन की शुरुआत सुहावनी लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि महसूस होने लगेगी। इस बदलते मौसम में लोगों को सुबह और दोपहर के तापमान के अंतर को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या तय करनी होगी, ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े।