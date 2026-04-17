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Kanpur Weather: बदलेगा मौसम का खेल: सुबह बादल, दोपहर में तपिश और लू के संकेत

IMD Forecast:कानपुर मंडल और मध्य यूपी में मौसम बदल रहा है। सुबह हल्की धूप व बादल दिखेंगे, लेकिन दिन में तापमान तेजी से बढ़ेगा। गर्म हवाएं चलेंगी, बारिश के आसार नहीं हैं। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 17, 2026

Weather Update: कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में अब मौसम धीरे-धीरे बदलता नजर आ रहा है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस एन सुनील पांडेय के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह के समय हल्की नरम धूप के साथ आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इन बादलों से किसी प्रकार की राहत या बारिश की उम्मीद नहीं है। दिन की शुरुआत सुहावनी लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि महसूस होने लगेगी। इस बदलते मौसम में लोगों को सुबह और दोपहर के तापमान के अंतर को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या तय करनी होगी, ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े।

गर्म हवाओं की रफ्तार बढ़ने के संकेत

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अब क्षेत्र में चलने वाली हवाओं की गति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल हवाओं की रफ्तार लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह हवाएं धीरे-धीरे गर्म होती जाएंगी, जिससे दिन के समय लू जैसे हालात बनने की शुरुआत हो सकती है। खासतौर पर दोपहर के समय बाहर निकलने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्म हवाओं का असर बच्चों और बुजुर्गों पर अधिक पड़ सकता है, इसलिए उन्हें धूप से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए।

दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी

आने वाले दिनों में कानपुर मंडल और आसपास के जिलों में तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। दिन का तापमान धीरे-धीरे ऊपर जाएगा, जिससे दोपहर के समय तेज गर्मी महसूस होगी। इसके साथ ही अब रात के तापमान में भी वृद्धि शुरू हो सकती है, जिससे रात में मिलने वाली ठंडक भी कम हो जाएगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव गर्मी के मौसम के पूरी तरह सक्रिय होने का संकेत है। ऐसे में लोगों को पर्याप्त पानी पीने और धूप में कम समय बिताने की सलाह दी गई है।

थार से गर्म हवाएं, बारिश की उम्मीद नहीं; किसानों को सलाह

हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण अब थार मरुस्थल से गर्म हवाएं गंगा के मैदानी क्षेत्रों, खासकर कानपुर मंडल तक पहुंच सकती हैं। इससे गर्मी और अधिक तीखी हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की कटाई और मड़ाई का कार्य जल्द पूरा कर लें और अनाज को अच्छी तरह सुखाकर सुरक्षित स्थानों या गोदामों में रख लें, ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सके।

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Published on:

17 Apr 2026 05:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather: बदलेगा मौसम का खेल: सुबह बादल, दोपहर में तपिश और लू के संकेत

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