नारी न्याय सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

जिला कलक्ट्रेट का किया घेराव

सम्मेलन के समापन के बाद सभी महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरस्वत भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और जल्द समाधान की मांग की।