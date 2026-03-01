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नारी न्याय सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

नारी न्याय सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नई कार्यकारिणी ने ली शपथ जिला कलक्ट्रेट का किया घेरावसम्मेलन के समापन के बाद सभी महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरस्वत भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के [&hellip;]

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हनुमानगढ़

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Anurag Thareja

Mar 23, 2026

नारी न्याय सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

नारी न्याय सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

नारी न्याय सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

  • सारस्वत भवन से जिला कलक्ट्रेट तक निकाला रोष मार्च, भाजपा के खिलाफ किया प्रदर्शनहनुमानगढ़. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित नारी न्याय एवं कार्यकर्ता सम्मेलन तथा जिला महिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को जंक्शन स्थित सरस्वत भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने इसे एक प्रभावशाली राजनीतिक आयोजन बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह थीं। विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव कृतिका चौधरी, विधायक अभिमन्यू पूनिया, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनीष मक्कासर, पूर्व मंत्री पवन गोदारा, पीसीसी सदस्य शबनम चौधरी, सेवादल जिलाध्यक्ष अश्वनी पारीक, ओबीसी जिलाध्यक्ष मनमोहन सोनी, पूर्व प्रधान जयदेव भीड़ासरा, पूर्व जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पूर्व यूथ जिलाध्यक्ष कृष्ण नेहरा, ब्लॉक अध्यक्ष नोहर चंद्रकला नायक, हनुमानगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष अल्का सहू, जिला कांग्रेस कमिटी भादरा ब्लॉक अध्यक्ष राजेश्वरी गोस्वामी, रावतसर ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुलोचना बावरी ने की। सम्मेलन के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने जिला अध्यक्ष सुलोचना बावरी और उनकी नवगठित कार्यकारिणी को पद की गरिमा, जिम्मेदारी और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि सारिका सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में इस बात का संकेत है कि प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और हर दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने आमजन के साथ-साथ महिलाओं की रसोई को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। घरेलू खर्चों में लगातार वृद्धि होने से महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महंगाई और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हुई है।

जिला कलक्ट्रेट का किया घेराव
सम्मेलन के समापन के बाद सभी महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरस्वत भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और जल्द समाधान की मांग की।

#Rashifal-2025में अब तक
नारी न्याय सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

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Published on:

23 Mar 2026 10:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / नारी न्याय सम्मेलन में उमड़ी महिलाओं की भीड़, नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

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