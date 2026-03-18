Kanpur News: नवरात्र में बदली शहर की चाल, इन रास्तों पर नो एंट्री

डीसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुमार के मुताबिक, बारादेवी मंदिर मुख्य मार्ग पर होने की वजह से यहां सामान्य दिनों में भी वाहनों का दबाव रहता है, लेकिन नवरात्र में यह कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में जाम की समस्या बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही विस्तृत और सख्त ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। बारादेवी समेत शहर के सभी प्रमुख दुर्गा मंदिरों के आसपास अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल तैनात किया गया है। हर प्रमुख चौराहे पर निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि भीड़ के बीच यातायात सुचारू बना रहे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।