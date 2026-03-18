Weather Update: आसमान करने वाला है कुछ ऐसा, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे

लेकिन इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता किसानों को लेकर जताई जा रही है। डॉ. पांडेय के अनुसार, इस समय रबी फसलें—जैसे गेहूं, सरसों और चना—पकने की अवस्था में हैं। ऐसे में तेज हवाएं फसलों को गिरा सकती हैं और ओलावृष्टि सीधे बालियों और दानों को नुकसान पहुंचा सकती है।यदि ओले गिरते हैं तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि आंधी के दौरान हवा की गति कई जगहों पर काफी तेज हो सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कमजोर ढांचों को नुकसान होने की आशंका है।साथ ही, बिजली गिरने (lightning) की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम के इस बदले हुए मिजाज को हल्के में न लें, जबकि किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए।