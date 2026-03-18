18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

शेखावाटी समाचार: सूट-बूट पहनकर वसूली का खेल खत्म, मानवाधिकार आयोग के 4 फर्जी अफसर अरेस्ट

Fake Officer Scam: सूट-बूट और टाई पहनकर अफसरों जैसी चाल में क्रेशर और खदान मालिकों के पास पहुंचकर मानवाधिकार आयोग का नाम लेकर वसूली करने वाले 4 आरोपी धरे गए।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 18, 2026

पुलिस हिरासत में आरोपी, पत्रिका फोटो

पुलिस हिरासत में आरोपी, पत्रिका फोटो

Fake Officer Scam: सूट-बूट और टाई पहनकर अफसरों जैसी चाल में क्रेशर और खदान मालिकों के पास पहुंचकर मानवाधिकार आयोग का नाम लेकर वसूली करने वाले 4 आरोपी धरे गए। क्रेशर एंड माइनिंग वैलफेयर एसोसिएशन नीमकाथाना की सतर्कता से कई क्रेशर और खदान मालिकों की ठगी बचाई जा सकी।

नीमका थाना एसएचओ रमेश मीणा ने बताया कि लीलाधर सैनी निवासी ढाणी काश्तपुरा, तन बगड़, जिला झुंझुनूं ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि स्टार स्टोन क्रेशर भगेश्वर पर एक अल्टो गाड़ी आई। गाड़ी की नंबर आरजे 02 सीएच 1911 प्लेट के उपर पुलिस का लोगो और राजस्थान स्टेट ग्रिवेंस ऑफिसर लिखा था।

गाड़ी से उतरे 4 लोगों ने मुनीम से दस्तावेजों की मांग की। उन्होंने कागजों में कमी बताकर 4 हजार रुपए की वसूली की। बाद में जांच में सामने आया कि इन लोगों का मानवाधिकार आयोग से कोई संबंध नहीं था और वे अवैध वसूली करते थे। इसी तरह मुक्कड़ क्रेशर, नाथूवाला से भी 10 हजार रुपए वसूले गए।

एसोसिएशन की सतर्कता से पकड़े गए आरोपी

सूचना मिलने पर क्रेशर एंड माइनिंग वैलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी चारो को पुलिस के पास लेकर पहुंचे। पुलिस ने ईश्वरा का बास, हरसौरा निवासी भैरूराम पुत्र मूलचंद गुर्जर, टटेरा, अजीतगढ़ निवासी रमेश चंद पुत्र सुखाराम रैगर, खरकड़ी नारायणपुर निवासी रोहिताश पुत्र मोहनलाल रैगर व ढाणी भगतावाली, नारायणपुर निवासी तुलसीराम पुत्र लालाराम गुर्जर को गिफ्तार किया है।

4 हजार लेने पर अड़े तो हुआ शक

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मानवाधिकार आयोग का नाम लेकर क्रेशर और खदानों पर धमकाते थे। चारों आरोपी अफ सराना अंदाज में वसूली करते थे। पुलिस ने फर्जी लोगो वाली गाड़ी भी जब्त कर ली है।

आरोपी क्रेशर कर्मचारी से 4 हजार रुपए लेने पर अड़ गए बाद में कर्मचारियों ने डर के मारे रुपए दे दिए। इसके बाद शक होने पर अपने स्तर पर पता किया तो सच सामने आई। इसके बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पकड़कर सदर थाना लेकर पहुंचे जहां से उनको पाटन पुलिस के हवाले कर दिया। क्रेशर पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई।

ये भी पढ़ें

Jaipur Ringas Highway Project: खाटूश्याम जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी राहत की तैयारी, जयपुर-रींगस हाईवे होगा 6 लेन
सीकर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Mar 2026 09:14 am

Published on:

18 Mar 2026 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / शेखावाटी समाचार: सूट-बूट पहनकर वसूली का खेल खत्म, मानवाधिकार आयोग के 4 फर्जी अफसर अरेस्ट

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar Road Project: रीको-बीकानेर बाईपास रोड पर बड़ा अपडेट, 8 साल से अटका प्रोजेक्ट फिर ट्रैक पर; जाम से मिलेगी ​राहत

Sikar RIICO–Bikaner Bypass Road Project
सीकर

“यहां हालात ठीक नहीं…” परिवार से आखिरी वीडियो कॉल के बाद ड्रोन हमले में राजस्थान के युवक की मौत

सीकर

राजस्थान के सीकर में एक ही स्कूल की 2 बसें आपस में टकराई, सड़क पर मचा कोहराम, 30 मासूम बच्चे घायल

Sikar School bus accident 30 Children Injured as Overtaking Attempt Causes Collision Between Two Buses
सीकर

कल्याण अस्पताल में वेतन वितरण में भेदभाव, वर्दी भत्ता, लीव सरेंडर का भुगतान बकाया

सीकर

राजस्थान के दो सांसदों ने संसद में उठाई इन ट्रेनों की मांग

train
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.