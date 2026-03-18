शेखावाटी समाचार: सूट-बूट पहनकर वसूली का खेल खत्म, मानवाधिकार आयोग के 4 फर्जी अफसर अरेस्ट

आरोपी क्रेशर कर्मचारी से 4 हजार रुपए लेने पर अड़ गए बाद में कर्मचारियों ने डर के मारे रुपए दे दिए। इसके बाद शक होने पर अपने स्तर पर पता किया तो सच सामने आई। इसके बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पकड़कर सदर थाना लेकर पहुंचे जहां से उनको पाटन पुलिस के हवाले कर दिया। क्रेशर पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई।