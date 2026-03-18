सीकर में 632 बीघा जमीन की रजिस्ट्री मामले में चौंकाने वाला खुलासा, BPL परिवार बने मोहरा, पर्दे के पीछे कौन?

जिन 19 लोगों के नाम रजिस्ट्री हुई है उसमें विमल कुमार चोटिया, प्रशांत शर्मा, किशन गोस्वामी, महेश कुमार सैनी का नाम शामिल है। यह परिवार बीपीएल श्रेणी के हैं। पत्रिका पडताल में सामने आया कि विमल कुमार चोटिया का राशन कार्ड नंबर 200000793925 है। प्रशांत शर्मा का राशन कार्ड नंबर 200000520735 है। किशन गोस्वामी का राशन कार्ड नंबर 200000724847 है। महेश कुमार सैनी का राशन कार्ड नंबर 200000547148 है। यह चारों बीपीएल श्रेणी में दर्ज हैं। ये खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। रजिस्ट्री में चारों को व्यावसायी बताया हुआ है। आम चर्चा यह भी है कि इन लोगों को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। इस खेल में कई बड़े लोगों के नाम हो सकते है।