29 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, 5 दिन इन जिलों में होगी बारिश, अलर्ट जारी

Rajasthan weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही एक बार फिर सर्दी ने असर दिखाया है। मौसम केंद्र जयपुर ने 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 5 दिन प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

kamlesh sharma

Jan 29, 2026

IMD Rain Alert- File photo- Patrika

जयपुर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही एक बार फिर सर्दी ने असर दिखाया है। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में गुरुवार को कई स्थानों पर घना कोहरा, शीतलहर और शीत दिन की स्थिति देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी से 4 फरवरी तक फिर मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है।

यहां बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर ने 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 5 दिन प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 31 जनवरी, 1, 2, 3 और 4 फरवरी को जयपुर, कोटा, अजमेर,भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश का अलर्ट जारी किया है।

फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना है। 1 और 2 फरवरी को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और मध्यम बारिश/मावठ का अलर्ट है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

इन जिलों में वज्रपात की चेतावनी

31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच अलवर, डीग, धौलपुर, जयपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सवाई माधोपुर, सीकर और चूरू सहित कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है।

जयपुर का मौसम पूर्वानुमान

जयपुर को लेकर जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 जनवरी को कोहरा छाए रहने की संभावना है। 31जनवरी 1 और 2 फरवरी को बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 3 और 4 फरवरी को यहां आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान जयपुर का न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री के बीच रहने और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, 5 दिन इन जिलों में होगी बारिश, अलर्ट जारी
