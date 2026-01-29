Rain Alert: राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, 5 दिन इन जिलों में होगी बारिश, अलर्ट जारी

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना है। 1 और 2 फरवरी को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और मध्यम बारिश/मावठ का अलर्ट है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।