अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश की कर दी भविष्यवाणी, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी



मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 1 फरवरी से 4 फरवरी तक जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर में हल्की बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।