अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, बारिश की कर दी भविष्यवाणी, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: आज अलसुबह से ही कोटा में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने पहले ही राजस्थान में 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई थी। ऐसे में कई जिलों में हुई ओलावृष्टि के बाद अब बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं ठंडी हवाओं ने 30 जनवरी से ही असर दिखाना शुरू कर दिया है।
मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 1 फरवरी से 4 फरवरी तक जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर में हल्की बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
30 जनवरी को घने कोहरे का अलर्ट - अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सवाईमाधोपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया है।
31 जनवरी को मेघगर्जन-वज्रपात का येलो अलर्ट - अलवर, डीग, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर और चूरू
1 फरवरी को मेघगर्जन-वज्रपात का येलो अलर्ट - अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, हनुमानगढ़ और चूरू
1 फरवरी को मेघगर्जन-वज्रपात का येलो अलर्ट - अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, हनुमानगढ़ और चूरू
