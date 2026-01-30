चंबल में हुआ था महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन, सेना ने विमान से की थी पुष्वर्षा, कोटा के इस स्कूल में रखा था कलश

महात्मा गांधी स्कूल से कुछ दूरी पर छोटी समाध है। यहीं पर चंबल घाट पर 1 फरवरी 1948 को गांधीजी की अस्थियों को नाव से विसर्जित किया गया था। इस कार्यक्रम में कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय समेत अन्य लोग शामिल हुए थे। नगर पालिका कोटा के चेयरमैन शंभू दयाल सक्सेना ने छोटी समाध की दीवार पर शिलालेख स्थापित किया था। अस्थि विसर्जन के दौरान सेना ने विमान से पुष्प वर्षा की थी।