KDA Action : 10 बीघा भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों पर की कार्रवाई

PHOTO PATRIKA
कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) के अतिक्रमण निरोधक दस्ते की ओर से गुरुवार को करीब पांच घंटे तक चली कार्रवाई में दसलाना गांव और जगन्नाथपुरा में करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से भूमाफियाओं की ओर से की जा रही प्लानिंग से अतिक्रमण हटाए गए।
कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि आयुक्त ममता तिवाड़ी के निर्देश पर प्राधिकरण का अतिक्रमण निरोधक जाप्ता और केडीए अधिकारियों की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे दसलाना गांव पहुंचे और अवैध रूप से काटी गई कॉलोनी का अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद अतिक्रमण निरोधक दस्ता जगन्नाथपुरा पहुंचा, जहां अतिक्रमण हटाकर अवैध कॉलोनियों के बाहर गैर अनुमोदित कॉलोनी का बोर्ड लगाते हुए लोगों को कॉलोनी में भूखंड खरीद-बेचान न करने की चेतावनी का बोर्ड लगाया गया।
इस दौरान बारां रोड स्थित और कैथून रोड स्थित कृषि महाविद्यालय के सामने गैर अनुमोदित रमन वाटिका कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगाया गया। करीब पांच घंटे चली कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनी बाउण्ड्री, टीनशेड, टापरियां व बाड़ों को धवस्त किया गया एवं अतिक्रमियों को दोबारा अतिक्रमण नही करने के लिए पाबन्द किया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार हिम्मत सिंह राव, भू-अभिलेख निरीक्षक विवेक पाल सिंह तंवर, हरिश्चन्द्र प्रजापति, भवानीशंकर कारपेन्टर, हरिश कुमार गुप्ता, पटवारी रूचिता यादव और केडीए थानाधिकारी सत्यनारायण मीणा मय जाप्ता मौजूद रहा।बजरी जब्त की -
केडीए थानाधिकारी सत्यनारायण मीणा ने बताया कि शहर के घटोत्कच सर्कल के निकट बालाजी मार्केट में अवैध रेत और बिल्डिंग मेटेरियल वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी जब्त की गई। इस दौरान तहसीलदार ललित किशोर नागर समेत अन्य मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग