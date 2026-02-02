2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

कोटा

Hailstorm-Rain In Rajasthan: राजस्थान में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, 2-3 फरवरी के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कोटा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग ने 2-3 फरवरी के लिए कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 02, 2026

Rain And Hailstorm In Rajasthan

राजस्थान में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कोटा शहर में बादल छाए रहे। जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में बारिश हुई, जबकि मंडाना और केबलनगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक-रुक कर शाम तक जारी रहा। तेज हवाओं के कारण कई खेतों में फसलें आड़ी पड़ गईं। पटवार मंडल डोल्या के ग्राम डोल्या, उदपुरिया, भगवानपुरा, सबलपुरा और मोतीपुरा में ओलावृष्टि हुई।

गोपालपुरा सहित आसपास के गांवों में करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। गोपालपुरा, फाटाखेड़ा, नीमखेड़ी, सिंहपुर, उम्मेदपुरा, रावठा, मोहनपुरा, सोहनपुर, मंदिरगढ़ सहित अनेक क्षेत्रों में ओले गिरे।

ग्राम पंचायत डोळ्या क्षेत्र में अचानक हुई ओलावृष्टि से किशनपुरा, पृथ्वीपुरा, गिरधरपुरा, चांदबावड़ी सहित अन्य गांवों में फसलें आड़ी पड़ गईं। किसानों के अनुसार करीब 10 से 15 मिनट तक ओलावृष्टि हुई और चने के आकार के ओले गिरे, जिससे गेहूं और सरसों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा।

पारा चढ़ा

कोटा शहर में दिनभर बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 25.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री बढ़कर 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार 4 किमी प्रति घंटे रही।

बारिश का यलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 2 फरवरी को कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवाओं की संभावना है, जिसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 3 फरवरी को कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

02 Feb 2026 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Hailstorm-Rain In Rajasthan: राजस्थान में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, 2-3 फरवरी के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
