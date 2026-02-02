Hailstorm-Rain In Rajasthan: राजस्थान में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, 2-3 फरवरी के लिए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Forecast: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कोटा शहर में बादल छाए रहे। जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में बारिश हुई, जबकि मंडाना और केबलनगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक-रुक कर शाम तक जारी रहा। तेज हवाओं के कारण कई खेतों में फसलें आड़ी पड़ गईं। पटवार मंडल डोल्या के ग्राम डोल्या, उदपुरिया, भगवानपुरा, सबलपुरा और मोतीपुरा में ओलावृष्टि हुई।