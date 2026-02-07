अनूठी पहल: नशे में फंसे लोगों को ‘नई जिंदगी’ का तोहफा देगी पुलिस, राजस्थान में बनेंगे शेल्टर हाउस

यह पूरी योजना नशा मुक्त अभियान और पुलिस प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन ‘गरुड़ व्यूह’ के तहत संचालित की जाएगी। इसके माध्यम से सिटी पुलिस पहले ही अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई चेन तोड़ने, तस्करों की गिरफ्तारी और नशे के अड्डों पर कार्रवाई कर रही है। अब इसको सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए नशा मुक्ति और पुनर्वास की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पुलिस ने शहर में पुलियाओं के नीचे, रेलवे लाइन के आसपास और अन्य स्थानों पर रहने वाले स्मैक व अन्य नशों के आदी लोगों की सूची तैयार कर ली है। इन लोगों को चरणबद्ध तरीके से शेल्टर हाउस में लाकर नशे से छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अभियान में मेडिकल विशेषज्ञों, काउंसलरों और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा, ताकि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर समुचित सहायता मिल सके।