पति, पत्नी, वो और… ‘हनीमून मर्डर’! राजस्थान में इस खौफनाक दास्तां का The End, जानें A to Z कहानी 

पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। आशीष के साथ शादी में अंजू खुश नहीं थी। वह पहले से ही संजू नाम के युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। हत्या से 16 दिन पहले जब अंजू अपने मायके (सादुलशहर) गई, तब उसने अपने प्रेमी संजू के साथ मिलकर आशीष को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।



31 जनवरी की रात अंजू जानबूझकर आशीष को उस सुनसान रास्ते पर ले गई जहाँ संजू अपने दो दोस्तों (रोहित और बादल) के साथ झाड़ियों में छिपा था। जैसे ही वे वहां पहुँचे, तीनों ने आशीष पर लाठियों से हमला कर दिया। मौत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आशीष का गला भी घोंटा।