पहले दो भागे थे, अब 7 को और ले गए, बाल संप्रेषण गृह से 9 बाल अपचारी फरार

गौरतलब है कि इससे पहले 2 जनवरी को भी आरकेपुरम स्थित इसी बाल संप्रेषण गृह से 2 बाल अपचारी फरार हो गए थे। उस समय भी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। दोनों नाबालिगों ने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाकर संप्रेषण गृह से बाहर निकलने में सफलता पाई थी। बाद में आरकेपुरम थाना पुलिस ने दोनों को पकड़कर वापस संप्रेषण गृह भेज दिया था। हालांकि, उस घटना के बाद न तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए, न ही निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया। यही कारण रहा कि वही दोनों बाल अपचारी एक बार फिर फरारी की साजिश में शामिल रहे और इस बार अपने साथ 7 अन्य नाबालिगों को भी लेकर भाग निकले।