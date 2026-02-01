कोटा में जम्मू-कश्मीर के 3 संदिग्ध सहित 5 हिरासत में, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा; जांच में जुटी सुरक्षा एंजेसियां

Kota News: कोटा शहर में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाते हुए भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तीनों संदिग्ध जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग कोटा की मुस्लिम बस्तियों में बारामुला में मदरसा निर्माण के नाम पर चंदा एकत्र करने की बात कह रहे थे।