1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा में जम्मू-कश्मीर के 3 संदिग्ध सहित 5 हिरासत में, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा; जांच में जुटी सुरक्षा एंजेसियां

Kota Security Alert News: कोटा शहर में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाते हुए भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

Feb 01, 2026

arrest

संदिग्ध हिरासत में। फोटो: पत्रिका

Kota News: कोटा शहर में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाते हुए भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तीनों संदिग्ध जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग कोटा की मुस्लिम बस्तियों में बारामुला में मदरसा निर्माण के नाम पर चंदा एकत्र करने की बात कह रहे थे।

सीआइ रामकिशन गोदारा ने बताया कि बीते चार दिनों में कोटा शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल पांच संदिग्धों को डिटेन किया गया है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे भीमगंज मंडी इलाके से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि तीन दिन पहले मकबरा थाना क्षेत्र से दो अन्य कश्मीरी युवकों को डिटेन किया गया था।

चंदा संग्रह से जुड़े दस्तावेज स्पष्ट नहीं

पुलिस के अनुसार संदिग्धों द्वारा बताए जा रहे उद्देश्य और उनके दावों की सत्यता की जांच की जा रही है। चंदा संग्रह से जुड़े किसी भी वैध दस्तावेज, अनुमति पत्र या संस्था से जुड़े प्रमाण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।

सभी संदिग्ध हिरासत में

फिलहाल, सभी संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं। उनसे जुड़े दस्तावेजों, मोबाइल रिकॉर्ड, संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Silver Crash: एक ही दिन में 1,28,000 रुपए गिरी चांदी, क्या बजट के बाद फिर आएगा उछाल? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
जयपुर
Silver Crash

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 08:15 am

Published on:

01 Feb 2026 08:13 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में जम्मू-कश्मीर के 3 संदिग्ध सहित 5 हिरासत में, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा; जांच में जुटी सुरक्षा एंजेसियां
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Devlopment…रामगंजमंडी में पालिका ने खर्च किए साढ़े 68 लाख, अब रोशन होगी फोरलेन

अंधेरा रहने से होती रहती थी दुर्घटनाएं, पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
खास खबर

नौ बजे शुरू हुआ हवन, शाम चार बजे आरती के साथ समापन

सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन, अंतिम सत्र 12 बजे शुरू हुआ
समाचार

Kota: पॉली हाउस और वैज्ञानिक खेती से ले रहे खीरे की बंपर पैदावार

कोटा

‘इसका अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा…’, जान से मारने की धमकी देकर PWD ठेकेदार से की 2 लाख रुपए की वसूली, कोटा पुलिस ने लिया ये एक्शन

phone
कोटा

NEET UG 2026: खुशखबर… एमबीबीएस सीटों में 15 हजार की बढ़ोतरी

neet ug
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.