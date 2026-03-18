Rajasthan : प्री-वेडिंग शूट के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा पुलिस-डॉक्टर कपल, जानिए आगे क्या हुआ?

Kota Hospital Pre Wedding Shoot : कोटा। अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होते हैं, लेकिन कोटा के एमबीएस अस्पताल का 'हेरिटेज लुक' एक कपल को इतना भा गया कि उन्होंने इसे ही अपनी प्री-वेडिंग शूटिंग का सेट बना लिया। मध्यप्रदेश के एक पुलिस अधिकारी अपनी डॉक्टर मंगेतर के साथ पूरे तामझाम को लेकर अस्पताल पहुंच गए । इस बीच अस्पताल प्रशासन ने बिना अनुमति चल रही इस शूटिंग को रुकवा दिया। दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन ने इसे गलत तो माना, लेकिन अस्पताल की खूबसूरती की तारीफ होने पर खुशी भी जताई।