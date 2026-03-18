KDA Scheme: राजस्थान के इस शहर में सस्ते दाम पर अपना घर खरीदने का मौका, 16 अप्रेल तक कर सकेंगे आवेदन

पीएनबी मण्डल प्रमुख आशुतोष ने कहा कि बैंक की सभी शाखाओं पर आवेदन उपलब्ध रहेंगे। केडीए निदेशक वित्त डॉ.नीतू सिंह, सलाहकार राजस्व परमानंद गोयल समेत अन्य मौजूद रहे। प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन लोकेशन पर विकसित किया जा रहा प्रोजेक्ट है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के और प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, ताकि लोगों को आसानी से आवास उपलब्ध हो सके। इस अफोर्डेबल हाउसिंग योजना को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।