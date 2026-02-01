दूधियाखेड़ी माता : बरसों पुराना मंदिर, दूरदराज से आते हैं दर्शनार्थी

आंवा व कनवास के बीच स्थित दूधियाखेड़ी माता मंदिर परिसर गत 25 जनवरी से मेला चल रहा है। जिसमें रविवार माता का दिन होने से यहां पहुंचने वाले दर्शनार्थियों की संख्या दोगुनी हो गई। जिससे मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं व्यवस्थापकों को भी दिक्कत हुई। इधर, मेले में लगी दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों को फुर्सत नहीं मिल रही है। मंदिर में माता की पूजा करवाने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह चाकचौबंद है। मेले का समापन आगामी 9 फरवरी को होगा।