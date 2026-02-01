सपोटरा: यूजीसी बिल को शीघ्र लागू करे सरकार, बैठक में की चर्चा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीणा धर्मशाला के उपाध्यक्ष जौहरीलाल मीणा ने यूजीसी बिल के समर्थन में अपने विचार रखते हुए कहा कि यह बिल बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यूजीसी बिल को लेकर एसटी, एससी व ओबीसी समाज की अगली बैठक 6 फरवरी को सैनी धर्मशाला में आयोजित की जाएगी।