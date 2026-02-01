1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

सपोटरा: यूजीसी बिल को शीघ्र लागू करे सरकार, बैठक में की चर्चा

सपोटरा में एसटी, एससी व ओबीसी समाज की बैठक में यूजीसी बिल को शीघ्र लागू करने की मांग उठी, 6 फरवरी को अगली बैठक आयोजित होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Ankit Sai

Feb 01, 2026

मीणा धर्मशाला में यूजीसी बिल के समर्थन में आयोजित बैठक में उपस्थित पदाधिकारी व समाजजन।

फाइल फोटो-पत्रिका

सपोटरा (करौली): आदिवासी मीणा धर्मशाला में यूजीसी बिल को लागू कराने की मांग को लेकर एसटी, एससी व ओबीसी समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूनमचंद सैनी ने की। बैठक में उपस्थित समाजजनों ने भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी बिल का समर्थन करते हुए इसे शीघ्र लागू करने की मांग की।

बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक - जौहरीलाल मीणा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मीणा धर्मशाला के उपाध्यक्ष जौहरीलाल मीणा ने यूजीसी बिल के समर्थन में अपने विचार रखते हुए कहा कि यह बिल बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यूजीसी बिल को लेकर एसटी, एससी व ओबीसी समाज की अगली बैठक 6 फरवरी को सैनी धर्मशाला में आयोजित की जाएगी।

6 फरवरी को एसटी, एससी व ओबीसी समाज के सभी प्रतिष्ठान बंद रखकर अधिक से अधिक संख्या में बैठक में उपस्थित रहने की अपील की।

बैठक में शिवचरण सैन, इन्द्राज मीणा, कुंजीलाल सैनी, साजन जांगिड, रतनलाल मीणा, आशाराम सेवियापुरा, हंसराज सेंगरपुरा, मुस्लिम समाज अध्यक्ष कमरूद्दीन सक्का, श्यामसुंदर सूरौठ आदि मौजूद रहे। इस दौरान मंच संचालन धर्मशाला के मीडिया प्रभारी शिवजीलाल मीणा ने किया।

ये भी पढ़ें

जयपुर में फिर तेज रफ्तार का कहर: कार ने पैदल चल रहे दो युवकों को कुचला, हुई मौत
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / सपोटरा: यूजीसी बिल को शीघ्र लागू करे सरकार, बैठक में की चर्चा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विद्यार्थियों व कर्मचारियों का किया सम्मान

karauli nesws
करौली

कुष्ठ के प्रति भेदभाव मिटाने की दिलाई शपथ, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा शुरू

karauli news
करौली

Rajasthan Weather: राजस्थान में शीतलहर ने छुड़ाई कंपकपी, 26 जनवरी को बारिश होने की प्रबल संभावना, जानें ताजा मौसम अपडेट

rajasthan weather news
करौली

Bulldozer Action: सट्टा किंग और दंगा मामले के आरोपी के यहां फिर गरजा बुलडोजर, भारी पुलिसबल तैनात रहा

Karauli Satta King, Satta King in Rajasthan, Bulldozer Action, Bulldozer Action in Karauli, Bulldozer Action in Rajasthan, Karauli News, करौली सट्टा किंग, सट्टा किंग इन राजस्थान, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन इन करौली, बुलडोजर एक्शन इन राजस्थान, करौली न्यूज
करौली

Bulldozer Action: करौली सट्टा किंग के घर पर चला बुलडोजर, छावनी में बदला इलाका, स्कूलों की छुट्टी, दुकानों को बंद कराया

Bulldozer action in Karauli, Satta King of Karauli, Aminuddin Khan, former Chairman Rashida Khatoon, Aminuddin Khan Bulldozer Action, Karauli News, Rajasthan News, बुलडोजर एक्शन इन करौली, करौली के सट्टा किंग, अमीनुद्दीन खान, पूर्व सभापति रशीदा खातून, अमीनुद्दीन खान बुलडोजर एक्शन, करौली न्यूज, राजस्थान न्यूज
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.