Rajasthan Weather: राजस्थान में शीतलहर ने छुड़ाई कंपकपी, 26 जनवरी को बारिश होने की प्रबल संभावना, जानें ताजा मौसम अपडेट

Rajasthan Weather News: करौली। कुछ दिनों के नरम तेवरों के बाद शनिवार को एक बार फिर सर्दी के तेवर तल्ख हो गए। दिनभर चली शीतलहर ने लोगों के कंपकपी छुड़ा दी। लोगों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ा। कड़ाके की सर्दी से फिर से लोग ठिठुरते नजर आए।