Rajasthan Weather: राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 26, 27, 28 जनवरी को इन जिलों में होगी जोरदार बारिश!

मौसम विज्ञानियों की मानें तो अगले एक दो दिन प्रदेश के ​अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा लेकिन हिमालय तराई इलाकों से होकर प्रदेश के मैदानी भागों में पहुंच रही बर्फीली हवा के कारण हाड़कंपाने वाली सर्दी का दौर जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी से फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है। जिसके असर से प्रदेश के 15 शहरों में आगामी 26,27 और 28 जनवरी को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज रफ्तार से शीतलहर चलने की संभावना है।