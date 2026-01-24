एक्टर सलमान खान के सिग्नेचर की FSL जांच पर स्टे, कोर्ट ने शिकायतकर्ता से मांगा जवाब

पान मसाले में केसर और इलायची होने के दावे को भ्रामक बताने वाले परिवाद पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और पान मसाला कंपनी मालिक को कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने एक महीने पूर्व नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह ने कोटा जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में पेश किए परिवाद में बताया कि राजश्री पान मसाला कंपनी मालिक व इसके ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की ओर से केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है।