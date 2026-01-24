जयपुर में ऑटो से गिरी बच्ची को पीछे से आई कार ने कुचला, तेज रफ्तार और मोड़ ने छीनी मासूम की सांसें, परिवार में मचा कोहराम

झालाना निवासी राहुल महावर ने इस संबंध में गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार, 18 जनवरी की रात करीब नौ बजे राहुल अपने परिवार के साथ ऑटो में सवार होकर जवाहर नगर टीला नंबर-6 स्थित एक कार्यक्रम में जा रहे थे। जब उनका ऑटो आरटीओ चौराहे पर पहुंचा, तब ट्रैफिक सिग्नल लाल था। इसके बावजूद ऑटो चालक ने नियमों की अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार में वाहन चलाया और अचानक लापरवाही से मोड़ काट लिया।