जोधपुर में पुलिस से बचने भागी कार ने युवक को कुचला, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर घायल

घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हादसे को लेकर मृतक के परिजनों में भारी रोष है और आरोपी चालक की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।