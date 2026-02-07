सावधान! इंस्टाग्राम REEL पर ‘लाइक’ के चक्कर में अब जाना होगा जेल, Jaipur Police ने शुरू किया ऐसी रील देखकर FIR का सिलसिला

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो चार फरवरी को वायरल हुआ, इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची तो यातायात पुलिस के हैड कांस्टेबल केशव प्रसाद ने भी इसे देखा और अपने उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाया। उसके बाद मिले निर्देशों के आधार पर इस जवाहर सर्किल थाने में जीप चालक और कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों के वाहन नंबरों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। दोनों वाहन चालकों के खिलाफ सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना समेत अन्य कई आधार पर केस दर्ज किए गए हैं। ये केस बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।