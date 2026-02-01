1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan weather: मौसम का मिजाज बदला; यहां बारिश के साथ 15 मिनट तक हुई ओलावृष्टि, येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में बारिश हुई, जबकि मंडाना और केबलनगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Feb 01, 2026

कोटा जिले के मंडाना क्षेत्र के गोपालपुर में हुई ओलावृष्टि का नजारा। पत्रिका

कोटा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हाड़ौती अंचल में रविवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कोटा शहर में बादल छाए रहे। जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में बारिश हुई, जबकि मंडाना और केबलनगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक-रुक कर शाम तक जारी रहा। तेज हवाओं के कारण कई खेतों में फसलें आड़ी पड़ गईं। पटवार मंडल डोल्या के ग्राम डोल्या, उदपुरिया, भगवानपुरा, सबलपुरा और मोतीपुरा में ओलावृष्टि हुई।

15 मिनट तक ओलावृष्टि

गोपालपुरा सहित आसपास के गांवों में करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। गोपालपुरा, फाटाखेड़ा, नीमखेड़ी, सिंहपुर, उम्मेदपुरा, रावठा, मोहनपुरा, सोहनपुर, मंदिरगढ़ सहित अनेक क्षेत्रों में ओले गिरे। ग्राम पंचायत डोळ्या क्षेत्र में अचानक हुई ओलावृष्टि से किशनपुरा, पृथ्वीपुरा, गिरधरपुरा, चांदबावड़ी सहित अन्य गांवों में फसलें आड़ी पड़ गईं। किसानों के अनुसार करीब 10 से 15 मिनट तक ओलावृष्टि हुई और चने के आकार के ओले गिरे, जिससे गेहूं और सरसों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा।

पारा चढ़ा

कोटा शहर में दिनभर बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 25.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री बढ़कर 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा की रफ्तार 4 किमी प्रति घंटे रही।

बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 2 फरवरी को कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार तेज हवाओं की संभावना है, जिसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 3 फरवरी को कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 08:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan weather: मौसम का मिजाज बदला; यहां बारिश के साथ 15 मिनट तक हुई ओलावृष्टि, येलो अलर्ट जारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहले दो भागे थे, अब 7 को और ले गए, बाल संप्रेषण गृह से 9 बाल अपचारी फरार

nine juvenile offenders have escaped from the juvenile home in kota
कोटा

दूधियाखेड़ी माता : बरसों पुराना मंदिर, दूरदराज से आते हैं दर्शनार्थी

16 दिवसीय मेला 25 जनवरी से प्रारंभ हुआ और 9 फरवरी को समापन होगा
समाचार

कोटा में जम्मू-कश्मीर के 3 संदिग्ध सहित 5 हिरासत में, पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा; जांच में जुटी सुरक्षा एंजेसियां

arrest
कोटा

Devlopment…रामगंजमंडी में पालिका ने खर्च किए साढ़े 68 लाख, अब रोशन होगी फोरलेन

अंधेरा रहने से होती रहती थी दुर्घटनाएं, पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
खास खबर

नौ बजे शुरू हुआ हवन, शाम चार बजे आरती के साथ समापन

सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन, अंतिम सत्र 12 बजे शुरू हुआ
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.