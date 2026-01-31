31 जनवरी 2026,

शनिवार

home_icon

Devlopment…रामगंजमंडी में पालिका ने खर्च किए साढ़े 68 लाख, अब रोशन होगी फोरलेन

नगर की सीमेंट रोड पर पालिका की ओर से 68 लाख 50 हजार रुपए खर्च कर लगवाई स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण शिक्षा एव पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। इन स्ट्रीट लाइटों का परीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। परीक्षण करते समय लाइटें जगमगाई, लेकिन उसके बाद से सिटी फोरलेन पर अंधेरा छाया हुआ है। आठ [&hellip;]

कोटा

Shailendra Tiwari

Jan 31, 2026

अंधेरा रहने से होती रहती थी दुर्घटनाएं, पत्रिका ने उठाया था मुद्दा

नगर की सीमेंट रोड पर पालिका की ओर से 68 लाख 50 हजार रुपए खर्च कर लगवाई स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण शिक्षा एव पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। इन स्ट्रीट लाइटों का परीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। परीक्षण करते समय लाइटें जगमगाई, लेकिन उसके बाद से सिटी फोरलेन पर अंधेरा छाया हुआ है। आठ फरवरी को इसका लोकार्पण होने के साथ सड़क मार्ग जगमगाएगा।

रामगंजमंडी का सिटी फोरलेन सड़क मार्ग कुदायलापारसा माता चौराहे से रामगंजमंडी शहर में बने पुराने चुंगी नाके तक है। सड़क मार्ग पर रात के समय में अंधेरा रहने से बाइक सवार व पैदल राहगीर को सामने से आते वाहनों की लाइट की चकाचोंध से दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा था। राजस्थान पत्रिका ने इस समस्या को उजागर किया तो नगरपालिका ने 68 लाख 50 हजार रुपए की लागत से इस पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य आदेश सौंपा। कार्य आदेश के बाद पालिका ने नगरीय सीमा तक स्ट्रीट लाइटें लगवाई और उससे आगे का हिस्सा छोड़ दिया।इसके बाद डिवाइडर ऊंचा होगा
पूर्व पालिका अध्य्क्ष अखलेश मेड़तवाल ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें 8 फ़रवरी से जगमगाने लगेगी। इसके बाद डिवाइडर को ऊंचा किया जाएगा। ढाई फीट डिवाइडर ऊंचा किया जाएगा। उस पर पौधे भी लगेंगे, ताकि आमने-सामने से आने वाले वाहनों की लाइट दूसरे हिस्से से आने वाले वाहन चालक को प्रभावित नहीं कर सके। करीब 25 लाख की राशि से होने वाले कार्य की निविदा निकालकर कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं।

कोटा

Published on:

31 Jan 2026 10:48 pm

Devlopment…रामगंजमंडी में पालिका ने खर्च किए साढ़े 68 लाख, अब रोशन होगी फोरलेन
