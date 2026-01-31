Devlopment…रामगंजमंडी में पालिका ने खर्च किए साढ़े 68 लाख, अब रोशन होगी फोरलेन

Oplus_0
नगर की सीमेंट रोड पर पालिका की ओर से 68 लाख 50 हजार रुपए खर्च कर लगवाई स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण शिक्षा एव पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। इन स्ट्रीट लाइटों का परीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। परीक्षण करते समय लाइटें जगमगाई, लेकिन उसके बाद से सिटी फोरलेन पर अंधेरा छाया हुआ है। आठ फरवरी को इसका लोकार्पण होने के साथ सड़क मार्ग जगमगाएगा।
अभी आगे का हिस्सा छोड़ा
रामगंजमंडी का सिटी फोरलेन सड़क मार्ग कुदायलापारसा माता चौराहे से रामगंजमंडी शहर में बने पुराने चुंगी नाके तक है। सड़क मार्ग पर रात के समय में अंधेरा रहने से बाइक सवार व पैदल राहगीर को सामने से आते वाहनों की लाइट की चकाचोंध से दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा था। राजस्थान पत्रिका ने इस समस्या को उजागर किया तो नगरपालिका ने 68 लाख 50 हजार रुपए की लागत से इस पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य आदेश सौंपा। कार्य आदेश के बाद पालिका ने नगरीय सीमा तक स्ट्रीट लाइटें लगवाई और उससे आगे का हिस्सा छोड़ दिया।इसके बाद डिवाइडर ऊंचा होगा
पूर्व पालिका अध्य्क्ष अखलेश मेड़तवाल ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें 8 फ़रवरी से जगमगाने लगेगी। इसके बाद डिवाइडर को ऊंचा किया जाएगा। ढाई फीट डिवाइडर ऊंचा किया जाएगा। उस पर पौधे भी लगेंगे, ताकि आमने-सामने से आने वाले वाहनों की लाइट दूसरे हिस्से से आने वाले वाहन चालक को प्रभावित नहीं कर सके। करीब 25 लाख की राशि से होने वाले कार्य की निविदा निकालकर कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
खास खबर
ट्रेंडिंग