Devlopment…रामगंजमंडी में पालिका ने खर्च किए साढ़े 68 लाख, अब रोशन होगी फोरलेन

रामगंजमंडी का सिटी फोरलेन सड़क मार्ग कुदायलापारसा माता चौराहे से रामगंजमंडी शहर में बने पुराने चुंगी नाके तक है। सड़क मार्ग पर रात के समय में अंधेरा रहने से बाइक सवार व पैदल राहगीर को सामने से आते वाहनों की लाइट की चकाचोंध से दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा था। राजस्थान पत्रिका ने इस समस्या को उजागर किया तो नगरपालिका ने 68 लाख 50 हजार रुपए की लागत से इस पर स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य आदेश सौंपा। कार्य आदेश के बाद पालिका ने नगरीय सीमा तक स्ट्रीट लाइटें लगवाई और उससे आगे का हिस्सा छोड़ दिया।इसके बाद डिवाइडर ऊंचा होगा

पूर्व पालिका अध्य्क्ष अखलेश मेड़तवाल ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें 8 फ़रवरी से जगमगाने लगेगी। इसके बाद डिवाइडर को ऊंचा किया जाएगा। ढाई फीट डिवाइडर ऊंचा किया जाएगा। उस पर पौधे भी लगेंगे, ताकि आमने-सामने से आने वाले वाहनों की लाइट दूसरे हिस्से से आने वाले वाहन चालक को प्रभावित नहीं कर सके। करीब 25 लाख की राशि से होने वाले कार्य की निविदा निकालकर कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं।