कलसाडा रेलवे फाटक के पास ट्रेन हादसों में दो लोगों की मौत

मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव कलसाडा रेलवे फाटक के पास रविवार देर रात हुए अलग-अलग ट्रेन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। आरपीएफ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात ट्रेनों की चपेट में आने से पप्पू राम पुत्र कैलाश चंद चौधरी, निवासी कलसाडा (उम्र लगभग 30 वर्ष) तथा प्रेम सिंह पुत्र हजारी सिंह राजपूत, निवासी नंगली झामावत (उम्र 32 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई।