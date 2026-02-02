2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

कलसाडा रेलवे फाटक के पास ट्रेन हादसों में दो लोगों की मौत

मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव कलसाडा रेलवे फाटक के पास रविवार देर रात हुए अलग-अलग ट्रेन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 02, 2026

मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव कलसाडा रेलवे फाटक के पास रविवार देर रात हुए अलग-अलग ट्रेन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। आरपीएफ पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात ट्रेनों की चपेट में आने से पप्पू राम पुत्र कैलाश चंद चौधरी, निवासी कलसाडा (उम्र लगभग 30 वर्ष) तथा प्रेम सिंह पुत्र हजारी सिंह राजपूत, निवासी नंगली झामावत (उम्र 32 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। 

परिजनों ने बताया कि पप्पू राम खेती-बाड़ी का कार्य करता था। वह रात में भोजन करने के बाद रेलवे फाटक के पास स्थित अपने खेतों में जानवरों को भगाने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक के परिवार में एक बेटी और दो बेटे हैं।

वहीं, प्रेम सिंह अलवर स्थित एक कंपनी में कार्यरत था। अज्ञात कारणों के चलते वह भी देर रात ट्रेन की चपेट में आ गया। उसके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कलसाडा रेलवे फाटक के पास ट्रेन हादसों में दो लोगों की मौत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में शिक्षित समाज की महत्पूर्ण भूमिका – उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा

अलवर

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को मिली मंजूरी, सेटेलाइट से होगी निगरानी

अलवर

मौसम: तीन दिन तक रहेगा कोहरे का असर, मावठ की भी उम्मीद

अलवर

Hem Singh Bhadana: 3 चुनावी हार के बाद बने थे प्रधान, फिर राजस्थान की राजनीति में छाए; ऐसा रहा हेम सिंह भड़ाना का कैबिनेट मंत्री तक का सफर

Hem Singh Bhadana
अलवर

राजस्थान में राजपूत समाज का बड़ा एलान: पंचायत चुनावों में EWS आरक्षण लागू करने की मांग, राजनीतिक दलों की बढ़ी टेंशन

Panchayat Raj Election
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.