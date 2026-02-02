राजस्थान के इस शहर में आज बाजार बंद, स्कूलों में भी आधे दिन की छुट्टी, जगह-जगह पुलिस बल तैनात; जानें क्यों

जिला कलक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन के बाद शाम को बिश्नोई धर्मशाला के सामने अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू होगा। इस दौरान खेजड़ी की बेटी विषय पर नाटक का मंचन, भजन संध्या और रात्रि जागरण होगा। मुकाम के पीठाधीश्वर रामानंद महाराज के सानिध्य में महापड़ाव का शंखनाद किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में साधु-संत समाज, 36 कौम के लोग शामिल होंगे। महापड़ाव में निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, अभिमन्यू पूनिया भी शामिल होंगे।