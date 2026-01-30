राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल 2 आधार कार्ड के साथ दे रही थी ऑफिसर पद के एग्जाम, ऐसे आई पकड़ में, कोर्ट में चालान पेश

पुलिस की प्रारंभिक जांच में महिला की पहचान अंजली सिंह के रूप में हुई, जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है और वर्तमान में कोटा पुलिस लाइन में तैनात है। पुलिस ने दोनों आधार कार्ड की सत्यता की जांच करवाई। यह पता लगाया कि महिला ने अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो आधार कार्ड बनवाए थे, ताकि परीक्षा में अनुचित लाभ लिया जा सके।