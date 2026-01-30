Kota: शादी में पहुंची पुलिस तो बदल दी दुल्हन, बच्चा होने के बाद पीहर आई शादीशुदा युवती को बैठाया मंडप में

जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि जिस युवती को परिजनों ने टीम के सामने दुल्हन के रूप में पेश किया था, वह पहले से ही शादीशुदा है और नाबालिग की शादी कर दी गई है, चाइल्ड लाइन की ओर से ग्रामीण एसपी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की गई है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नाबालिग की शादी हुई है या नहीं।

नरेश मीणा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन