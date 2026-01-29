UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, राजस्थान के भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य का सामने आया बयान

विधायक बालमुकुंद आचार्य। फाइल फोटो पत्रिका
जयपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर असहमति जताते हुए रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने UGC और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है।
यूजीसी नियमों को लेकर चल रहे विवाद पर जयपुर की हवामहल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े किसी भी विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर अपनी राय देना ठीक नहीं होगा। सभी को न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर पूर्ण भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में न कोई वर्ग उपेक्षित रहा और न ही कोई पिछड़ा। सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया हर फैसला देशहित और सर्वसमाज के हित में होता है।
बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि संबंधित विषय को ठीक से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। इस समय कोई बयान देना या नाराजगी जाहिर करना उचित नहीं है। इसलिए सभी को धैर्य रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।
