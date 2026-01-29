UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, राजस्थान के भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य का सामने आया बयान

यूजीसी नियमों को लेकर चल रहे विवाद पर जयपुर की हवामहल विधानसभा सीट से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े किसी भी विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर अपनी राय देना ठीक नहीं होगा। सभी को न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए।