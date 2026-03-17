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RBSE Result: रिजल्ट की आ गई बड़ी अपडेट, इस तारीख को जारी होंगे 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम, जानें डाउनलोड प्रोसेस

5th-8th Board Exam Result: राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड के अनुसार 24 मार्च 2026 को परिणाम जारी होंगे, जिसे छात्र ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।

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जयपुर

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Akshita Deora

Mar 17, 2026

Board Result Date

Photo: AI

Rajasthan Board Result Update: राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राजस्थान बोर्ड ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए रिजल्ट की तारीख की पुष्टि कर दी है। बोर्ड के अनुसार दोनों कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 24 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र-छात्राएं ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

इतने लाख विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

इस वर्ष राजस्थान में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 6 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। वहीं कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक चली थीं। इन दोनों परीक्षाओं में प्रदेशभर से करीब 26.54 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। अब सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जो 24 मार्च को खत्म हो जाएगा।

ऐसे चेक करें 5वीं और 8वीं का रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आसानी से ऑनलाइन अपना परिणाम देख सकते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
  • इसके बाद होमपेज पर कक्षा 5वीं और 8वीं रिजल्ट का लिंक अलग-अलग दिखाई देगा।
  • जिस कक्षा का परिणाम देखना है, उस लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद विद्यार्थियों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
  • जानकारी भरने के बाद स्क्रीन पर उनका रिजल्ट दिखाई देगा।
  • छात्र यहां से अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।

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Updated on:

17 Mar 2026 12:43 pm

Published on:

17 Mar 2026 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RBSE Result: रिजल्ट की आ गई बड़ी अपडेट, इस तारीख को जारी होंगे 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम, जानें डाउनलोड प्रोसेस

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