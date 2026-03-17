विदेशी मेवों ने भरी उड़ान, केसर सातवें आसमान…सेब-कीवी भी अटके

शहर में कीवी के दाम डेढ़ गुना तक बढ़ गए हैं। बाहर से आने वाले सेब सहित अन्य फलों के भावों में भी उछाल आया है। ईरान से सीधे कीवी और सेब आता था, जो फिलहाल बंद है। युद्ध शुरू होने के दौरान कीवी के भाव 3500 रुपए प्रति 10 किलो तक पहुंच गए थे। अमरीका, चिली, इटली, पोलैंड और न्यूजीलैंड से आने वाले सेब के दाम भी बढ़ गए हैं। मुहाना मंडी के फल कारोबारी जितेन्द्र जायसवाल ने बताया कि अमरीका से 20 किलो सेब 5200 से 5500 रुपए में आ रहा है, जबकि न्यूजीलैंड से 18 किलो सेब 5500 रुपए में मिल रहा है। इटली और पोलैंड से आने वाले सेब का 18 किलो का पैकेट 4400 से 4500 रुपए में बिक रहा है।