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विदेशी मेवों ने भरी उड़ान, केसर सातवें आसमान…सेब-कीवी भी अटके

जयपुर . अमरीका और ईरान के बीच युद्ध का असर अब जयपुर के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। विदेशों से आयात होने वाले ड्राई फ्रूट्स और फलों की कीमतों में तेजी आई है। बाजारों में बादाम, पिस्ता और केसर के भाव 100 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए [&hellip;]

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जयपुर

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Girraj Prasad Sharma

Mar 17, 2026

जयपुर . अमरीका और ईरान के बीच युद्ध का असर अब जयपुर के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। विदेशों से आयात होने वाले ड्राई फ्रूट्स और फलों की कीमतों में तेजी आई है। बाजारों में बादाम, पिस्ता और केसर के भाव 100 रुपए से लेकर 50 हजार रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। अन्य ड्राई फ्रूट्स के दाम भी 200 से 300 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं।

जयपुर किराना एंड ड्राई फ्रूट्स कमेटी के प्रहलादराय अग्रवाल ने बताया कि युद्ध से पहले केसर 2 लाख 10 हजार रुपए प्रति किलो बिक रहा था, जो अब 2 लाख 60 हजार रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। ईरान से ही अधिकतर केसर आता है, जबकि स्पेन से इसकी आपूर्ति कम होती है। मुनक्का के दाम भी 200 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं।

अमरीका, चिली, इटली के सेब भी महंगे

शहर में कीवी के दाम डेढ़ गुना तक बढ़ गए हैं। बाहर से आने वाले सेब सहित अन्य फलों के भावों में भी उछाल आया है। ईरान से सीधे कीवी और सेब आता था, जो फिलहाल बंद है। युद्ध शुरू होने के दौरान कीवी के भाव 3500 रुपए प्रति 10 किलो तक पहुंच गए थे। अमरीका, चिली, इटली, पोलैंड और न्यूजीलैंड से आने वाले सेब के दाम भी बढ़ गए हैं। मुहाना मंडी के फल कारोबारी जितेन्द्र जायसवाल ने बताया कि अमरीका से 20 किलो सेब 5200 से 5500 रुपए में आ रहा है, जबकि न्यूजीलैंड से 18 किलो सेब 5500 रुपए में मिल रहा है। इटली और पोलैंड से आने वाले सेब का 18 किलो का पैकेट 4400 से 4500 रुपए में बिक रहा है।

यों बढ़े ईरान से आने वाले फलों के दाम

फल — पहले — अब (भाव रुपए में)
कीवी — 1300 से 1400 — 3200 से 3300 (प्रति 10 किलो)
सेब — 1300 से 1400 — 1600 से 1700 (प्रति 10 किलो)

यों बढ़े ड्राई फ्रूट्स के दाम

ड्राई फ्रूट्स — पहले — अब (भाव प्रति किलो रुपए में)
पिस्ता — 900 से 1000 — 1200 से 1300
मामरा बादाम — 3000 से 3100 — 3500
बादाम — 1100 से 1150 से 1200 से 1300
अंजीर — 1100 से 1200 से 1500

ड्राई फ्रूट्स के दामों में तेजी आई
इन दिनों ड्राई फ्रूट्स के दामों में 200 से 400 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। केसर के दाम 40 हजार से 50 हजार रुपए किलो तक बढ़ गए है।
- बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

युद्ध के कारण जहाजों से फलों की खेप देरी से पहुंच रही है। रूट बदलने से ट्रांसपोर्टेशन लागत भी बढ़ रही है, जिससे फलों के भाव बढ़ गए हैं।
- पूरण सिंह, फल कारोबारी, मुहाना मंडी

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Updated on:

17 Mar 2026 12:27 pm

Published on:

17 Mar 2026 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / विदेशी मेवों ने भरी उड़ान, केसर सातवें आसमान…सेब-कीवी भी अटके

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