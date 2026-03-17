यूडी टैक्स वसूली पर सख्ती, चार ने मौके पर जमा करवाई राशि

वहीं, मुरलीपुरा जोन उपायुक्त पवन शर्मा ने बताया कि छह संपत्तियों को कुर्क किया गया। इनमें मंगलम विहार सनसिटी स्थित एमएस धोनी स्टेडियम संचालक पर 42.38 लाख, श्री जय श्री स्टील, मुरलीपुरा पर 5.20 लाख, उन्नति टावर पर 5.38 लाख, पूजा गारमेंट्स पर 16.70 लाख, दिनेश सैनी पर 4.26 लाख और नारायण दास पर 3.14 लाख रुपए बकाया थे।





वसूली में की जा रही मनमानी: पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यूडी टैक्स की अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। निजी कंपनी बिना नाप किए गैर-कानूनी तरीके से गलत नोटिस भेजकर लोगों के मकान और प्रतिष्ठान सील कर रही है। हालात इतने खराब हैं कि जिन लोगों ने यूडी टैक्स जमा करवा रखा है, उनको भी नोटिस थमाए जा रहे हैं।