जयपुर में पांच नई लैंड पुलिंग योजनाओं की तैयारी, सुनियोजित और संतुलित विकास पर जोर

टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई में प्रस्तावित लैंड पूलिंग योजना में काश्तकारों को अब 45 की बजाय 47 फीसदी काश्तकारों को भूमि की जाएगी। यह योजना 163 हेक्टेयर भूमि में विकसित की जा रही है। जेडीए ने योजना का नक्शा अनुमोदित कर दिया है। और स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास फाइल भेजी है। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जेडीए योजना क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास कराएगा।