Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू और बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू और बारीक हरी मिर्ची के दाम ऊपर रहे। साथ ही ​भिंडी के दामों में इजाफा देखने को मिला। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। वहीं दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आल आलू-प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखने को मिली। जहां आलू के दाम आज 4 से 8 रुपए के बीच रहे तो वहीं प्याज के दाम आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दाम 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।