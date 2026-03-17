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Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू और बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू और बारीक हरी मिर्ची के दाम ऊपर रहे। साथ ही ​भिंडी के दामों में इजाफा देखने को मिला। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य बने रहे।

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जयपुर

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Murari

Mar 17, 2026

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी के दामों में इजाफा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज नींबू और बारीक हरी मिर्ची के दाम ऊपर रहे। साथ ही ​भिंडी के दामों में इजाफा देखने को मिला। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। वहीं दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आल आलू-प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखने को मिली। जहां आलू के दाम आज 4 से 8 रुपए के बीच रहे तो वहीं प्याज के दाम आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दाम 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 12 से 14 रुपए

टमाटर देसी 5 से 10 रुपए

मटर 20 से 22 रुपए

मिर्ची 20 से 38 रुपए

बारीक मिर्च 70 से 85 रुपए

फूल गोभी 15 से 20 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 36 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 28 से 30 रुपए

नींबू 115 से 120 रुपए

लोकी 13 से 15 रुपए

भिंडी 50 से 65 रुपए

अदरक 53 से 54 रुपए

ग्वार फली 50 से 70 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 22 रुपए

टिंडा 15 से 30 रुपए

गाजर 10 से 12 रुपए

मूली 18 से 20 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू 4 से 8 रुपए

प्याज 8 से 16 रुपए

लहसुन 25 से 100 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

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Published on:

17 Mar 2026 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज नींबू और बारीक हरी मिर्ची बिकी महंगी, आलू-प्याज के दामों में गिरावट

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