मॉनिटरिंग में कमी: परकोटे में अब भी ई-रिक्शा की मनमर्जी, ऑटोरिक्शा भी हुए बे-लगाम

राजस्थान पत्रिका में सोमवार के अंक में 'जोन-वोन मैं क्या जानूं रे… परकोटे में मर्जी से दौड़ा रहे ई-रिक्शा, आवंटन पत्र भी नहीं' शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद ई—रिक्शा चालकों में खलबली मच गई। इसके बाद रिक्शा चालक एक जोन से दूसरे जोन में जाने से बचते रहे और अपने ही जोन की सवारी बैठाते नजर आए। हालांकि, कुछ रिक्शा चालक अभी भी बड़ी चौपड़ से चांदपोल तक की सवारी बैठाते दिखाई दिए, जबकि दोनों ही अलग-अलग जोन में आते हैं। बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल बाजार और हवामहल बाजार में ऑटोरिक्शा का आवागमन अधिक दिखाई दिया। बड़ी चौपड़ के आस-पास व चांदपोल बाजार में जाम की स्थिति बनी रही।