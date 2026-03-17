Good News: राजस्थान में यहां 22 करोड़ की लागत से बनी 1200 मीटर लंबी पुलिया, 30000 ग्रामीणों को होगा बड़ा फायदा

हालांकि अभी रोडलाइट लगाने सहित छोटा-मोटा कार्य जारी है। लाइटें चालू होने के बाद मार्ग एवं पुलिया रोशन होगी व आवागमन और भी सुगम हो जाएगा। यहां हाईवे से रोजाना 20 से 25 हजार वाहनों की आवाजाही हो रही है। पुलिया बनने से हाईवे से गुजरने वाले वाहनों के अलावा आसपास के कई दर्जनों गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ काम शेष है, जो जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।