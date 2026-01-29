जर्जर हुआ राजस्थान से MP को जोड़ने वाला ये 250 करोड़ की लागत से तैयार हुआ हाइवे, टोल वसूली अब भी जारी

मार्ग के कैथून से सांगोद तक के हिस्से में कुछ साल पहले विभाग ने डामरीकरण कराया था, जिससे वाहन चालकों को राहत मिल रही है। लेकिन सांगोद से बपावर तक का हिस्सा अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस मार्ग पर भारी वाहनों का बोझ लगातार बढ़ने के बावजूद सड़क पर कोई ठोस मरम्मत नहीं की जा रही। हर साल बारिश के बाद गड्ढों को भरने का काम किया जाता है, लेकिन वह भी अस्थायी होता है, जिससे यह सड़क दिन-ब-दिन और खस्ता हो रही है।