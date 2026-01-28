Kota: मंदिर में दिनदहाड़े चोरी, पीतल की झालर पर किया हाथ साफ

फाइल फोटो-पत्रिका
सांगोद के शीतला पाड़ा स्थित शिल्प गौड़ समाज के भगवान श्रीरामचन्द्रजी के मंदिर में बुधवार को दिनदहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात युवक मंदिर में घुसकर पीतल की झालर चुराकर ले गया। सारी वारदात यहां लगे सीसी टीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। सूचना के बाद पुलिसकर्मी माैके पर पहुंचे और सीसी टीवी कैमरे की फुटेज जांच कर जानकारी जुटाई।
चोरी की वारदात दोपहर करीब 3 बजकर 8 मिनट पर हुई। मंदिर के सामने से गुजर रहे एक युवक ने मंदिर का दरवाजा खुला देखा तो दर्शन के बहाने प्रवेश किया। इस दौरान मंदिर में कोई नहीं था, इसका फायदा उठाकर युवक यहां रखा पीतल का झालर चुराकर निकल गया। मंदिर अध्यक्ष राजमल गौड़ ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस को दी।
