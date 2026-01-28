Kota: मंदिर में दिनदहाड़े चोरी, पीतल की झालर पर किया हाथ साफ

सांगोद के शीतला पाड़ा स्थित शिल्प गौड़ समाज के भगवान श्रीरामचन्द्रजी के मंदिर में बुधवार को दिनदहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। अज्ञात युवक मंदिर में घुसकर पीतल की झालर चुराकर ले गया। सारी वारदात यहां लगे सीसी टीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। सूचना के बाद पुलिसकर्मी माैके पर पहुंचे और सीसी टीवी कैमरे की फुटेज जांच कर जानकारी जुटाई।