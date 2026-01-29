राजस्थान कांग्रेस में घमासान: पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने की ऐसी टिप्पणी की आग बबूला हो गए ये नेता

प्रदर्शन में शहर और देहात के अधिकतर पदाधिकारी नहीं पहुंचे। प्रदर्शन में कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी के अलावा भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अमीन पठान, बृजेश शर्मा नीटू, लाडपुरा की पूर्व विधायक पूनम गोयल समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी पिछले दिनों कांग्रेस के मनरेगा और एसआइआर प्रदर्शन में अलग-थलग नजर आए थे। इसके चलते उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बुधवार को यह प्रदर्शन किया। इसमें शहर और देहात की कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य नहीं पहुंचे और पूर्व जिलाध्यक्षों ने भी दूरी बनाए रखी। विपिन बरथूनिया, ओबीसी प्रकोष्ठ के संभाग के अध्यक्ष अशोक नागर व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। उधर हिण्डौली विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने कोटा के एक नेता का नाम लिए बगैर ऐसी टिप्पणी कर दी कि अब वह आग बबूला हो गए हैं और बार-बार बयान दे रहे हैं। इससे कांग्रेस में वाक युद्ध शुरू हो गया है।