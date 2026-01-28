28 जनवरी 2026,

बुधवार

कोटा

संगठनात्मक भाव का बोध कराता है हिन्दू सम्मेलन : महंत रामदास

धर्मसभा को संबोधित करते हुए लटूरी गोशाला के संत रामदास महाराज ने कहा कि यह आयोजन हिन्दू समाज में संगठनात्मक भाव का बोध कराता है।

कोटा

Ashish Joshi

Jan 28, 2026

Photo: Patrika

सकल हिन्दू समाज मंडल आवां के तत्वावधान में बुधवार को नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हिन्दू सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य महेन्द्र गौत्तम ने की। इस मौके पर निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष शामिल हुए। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा से स्वागत किया।

धर्मसभा को संबोधित करते हुए लटूरी गोशाला के संत रामदास महाराज ने कहा कि यह आयोजन हिन्दू समाज में संगठनात्मक भाव का बोध कराता है। हिन्दू संगठित होगा तो संतति व सम्पति सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवक संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में पूरे देश में 84 हजार हिन्दू सम्मेलन प्रस्तावित है।

मुख्य वक्ता कवि राजेन्द्र गौड़ ने युवाओं को सही मार्ग पर चलने तथा महिलाओं को अपने बेटों को संघ में भेजने की बात कही। दीक्षा नागर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले राम जानकी मंदिर से डीजे पर बजते भजनों के बीच जुलूस शुरू हुआ। जुलूस का जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।

Updated on:

28 Jan 2026 10:18 pm

Published on:

28 Jan 2026 10:17 pm

