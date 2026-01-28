संगठनात्मक भाव का बोध कराता है हिन्दू सम्मेलन : महंत रामदास

मुख्य वक्ता कवि राजेन्द्र गौड़ ने युवाओं को सही मार्ग पर चलने तथा महिलाओं को अपने बेटों को संघ में भेजने की बात कही। दीक्षा नागर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले राम जानकी मंदिर से डीजे पर बजते भजनों के बीच जुलूस शुरू हुआ। जुलूस का जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।