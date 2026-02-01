Kota: कोटा में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका, नीचे चल रहा था रेस्टोरेंट, बचाव कार्य जारी

कोटा। तलवंडी इलाके में ओपेरा अस्पताल रोड पर तीन मंजिला इमारत शनिवार रात अचानक गिर गई। नीचे रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खा रहे थे। वहीं रेस्टोरेंट का स्टाफ भी मौजूद था। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। यह हादसा शनिवार की रात 9 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के नीचे नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। इमारत ढहने के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।