7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: कोटा में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका, नीचे चल रहा था रेस्टोरेंट, बचाव कार्य जारी

Kota Breaking: कोटा शहर के तलवंडी इलाके से एक निर्माणाधीन इमारत गिरने की खबर सामने आई है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर प्राशासन के आलाधिकारी पहुंच गए हैं।

3 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Feb 07, 2026

Kota building collapsed
Play video

कोटा में इमारत ढही (फोटो-पत्रिका)

कोटा। तलवंडी इलाके में ओपेरा अस्पताल रोड पर तीन मंजिला इमारत शनिवार रात अचानक गिर गई। नीचे रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खा रहे थे। वहीं रेस्टोरेंट का स्टाफ भी मौजूद था। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। यह हादसा शनिवार की रात 9 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के नीचे नॉनवेज रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। इमारत ढहने के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।

सूचना के बाद मौके पर सिटी एसपी, एडीएम सिटी और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। तेजी से राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय रेस्टोरेंट में कुछ ग्राहक और कुछ रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग थे।

एक नजर में देखें घटनास्थल की तीन तस्वीरें-

अवैध रूप से चल रहा था रेस्टोरेंट

बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के नीचे नॉनवेज रेस्टोरेंट अवैध रूप से संचालित हो रहा था। निगम से किसी भी तरह की एनओसी नहीं ली गई थी।

14 लोगों को निकाला गया बाहर

बताया जा रहा है कि इमारत के नीचे चल रहे रेस्टोरेंट में कई लोग खाना खा रहे थे। वहीं रेस्टोरेंट का स्टाफ भी मौजूद था। रात दस बजे तक 14 घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर थड़ियां बनी होने से रेस्क्यू में परेशानी हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात नौ बजे अचानक धमाके की आवाज आई और इमारत ढह गई। सूचना पर पुलिस टीम और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देर रात तक टीमें मलबे से घायलों को निकालने का प्रयास कर रही थी। एहतियात के तौर पर इलाके में बिजली बंद करवाई गई।

विधायक संदीप शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे

विधायक संदीप शर्मा और जिला कलक्टर पीयूष समारिया सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि कितने लोग दबे हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। आसपास के लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में कई दिनों से काम चल रहा था। बिल्डिंग गिरने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 10:48 pm

Published on:

07 Feb 2026 09:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: कोटा में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका, नीचे चल रहा था रेस्टोरेंट, बचाव कार्य जारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मनरेगा श्रमिकों ने छह घंटे रोका रास्ता, लगा जाम

- खैराबाद-मोड़क मार्ग पर छह घंटे जाम लगाकर महिला श्रमिकों ने किया प्रदर्शन
समाचार

इटावा में श्रीराम महायज्ञ की पूर्णाहुति, भंडारे में डेढ़ लाख से चखा प्रसाद

- श्रीराम जानकारी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन, तीन दिन से चल रहा था
समाचार

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धनिया, चना मंदा, धान तेज, देसी घी में भी तेजी

Jeera Mandi Bhav, Jeera Mandi, Jeera bhav, Jeera aaj ka bhav, jeera aaj ki kimat, Jeera mandi aaj ka bhav, जीरे की कीमत, जीरा भाव, जीरा मंडी भाव, जीरा मंडी आज का भाव, जीरा कीमत, rayda ka bhav, rayda aaj ka bhav, isabgol bhav, isabgol bhav today, jeera bhav today rajasthan, jeera bhav today merta mandi, jeera bhav today phalodi mandi, jeera bhav today unjha, jeera bhav today jaipur, jeera bhav today sanchore
कोटा

Rajasthan: जयपुर में बोले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, CM भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के बीच बेहतर तालमेल

CM Bhajanlal Sharma, Vasundhara Raje, Dr. Radha Mohandas Agarwal, Kota News, Rajasthan News, सीएम भजनलाल शर्मा, वसुंधराराजे, डॉ. राधा मोहनदास अग्रवाल, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज
कोटा

अनूठी पहल: नशे में फंसे लोगों को ‘नई जिंदगी’ का तोहफा देगी पुलिस, राजस्थान में बनेंगे शेल्टर हाउस

Rajashtan Police Unique Initiative
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.