सावधान! जयपुर की गलियों में घूम रहा है ‘हूपर ठग’, प्रसादी के नाम पर ऐसे लगा रहा है चूना

स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति ने घर-घर जाकर घंटी बजाई और बताया कि शुक्रवार को प्रसादी का आयोजन है, जिसके लिए वह चंदा लेने आया है। कुछ महिलाओं ने बिना अधिक पूछताछ के चंदा दे दिया। जिन लोगों ने सुबह आने को कहा, उनसे आरोपी ने यह कहकर दबाव बनाया कि प्रसादी के कारण अगले दिन हूपर नहीं आएगा। इस बात पर कुछ लोगों ने मजबूरी में उसे पैसे दे दिए, हालांकि कुछ घरों से उसे भगा भी दिया गया।

शुक्रवार सुबह जब नियमित हूपर चालक इलाके में पहुंचा और लोगों ने उससे चंदे को लेकर सवाल किया, तब ठगी का पता चला। हूपर चालक ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के प्रसादी आयोजन की उसे कोई जानकारी नहीं है और नगर निगम

की आड़ लेकर किसी ठग ने यह वारदात की है।