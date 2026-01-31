Kota: पॉली हाउस और वैज्ञानिक खेती से ले रहे खीरे की बंपर पैदावार

पॉली हाउस में उन्होंने पहली फसल खीरे की ली, जिसमें उन्हें भरपूर उत्पादन मिला। खीरे की फसल बोने के लगभग 40 दिन बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार की तुड़ाई में 8 से 10 क्विंटल खीरा निकलता है, जिसे कोटा मंडी में 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचा जाता है। सप्ताह में तीन दिन तुड़ाई होती है और एक बार फसल शुरू होने के बाद लगभग 150 दिनों तक उत्पादन मिलता रहता है।