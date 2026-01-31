31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

‘इसका अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा…’, जान से मारने की धमकी देकर PWD ठेकेदार से की 2 लाख रुपए की वसूली, कोटा पुलिस ने लिया ये एक्शन

Kota Crime: कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार से जान से मारने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की वसूली करने के मामले में गैंगस्टर शिवराज सिंह समेत चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 31, 2026

phone

सांकेतिक तस्वीर: पत्रिका

Death Threat And Extortion Case: कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देकर उससे 2 लाख रुपए की वसूली करने के मामले में गैंगस्टर शिवराज सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर सौंप दिया।

थानाधिकारी महेश कारवाल ने बताया कि भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी और पीडब्ल्यूडी ठेकेदार कोटड़ी निवासी प्रभात कश्यप ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि वो पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करता है। उसने सितंबर 2025 में संजय नगर स्थित महिला आइटीआइ में मरम्मत का टेंडर डाला था, जो उसकी फर्म के नाम खुला। इसके बाद उसने काम शुरू कर दिया। इसी दौरान भीमसिंह नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला कि पीडब्ल्यूडी में सभी ठेकेदार ठेके का हिस्सा पूल को बांटते हैं।

इसमें से निर्धारित राशि गैंगस्टर शिवराज सिंह के लिए निकाली जाती है। तुम्हें टेंडर का 10 फीसदी हिस्सा 2.80 लाख रुपए देना होगा। रुपए दिए बिना तुम्हें पीडब्ल्यूडी में काम नहीं करने देंगे। पीडब्ल्यूडी के बाहर हमारे कैमरे लगे हैं, जिससे यहां आने-जाने वालों पर हमारी नजर रहती है। यदि पूल का हिस्सा नहीं दिया तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। भीमसिंह की ओर से धमकाने के कुछ दिनों बाद रूपनारायण गुर्जर, तेजपाल सिंह व दो-तीन अन्य व्यक्तियों ने भी उसे टेंडर का 10 फीसदी हिस्सा देने के लिए धमकाते हुए कहा कि 10 फीसदी हिस्सा दो, नहीं तो गैंगस्टर शिवराज सिंह से बात कर लो। भीमसिंह ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में उसे धमकाते हुए रुपए मांगे।

परेशान होकर ठेकेदार ने दिए 2 लाख रुपए

इससे वह काफी परेशान हो गया और उसने 25 नवम्बर को रूपनारायण गुर्जर को 1 लाख नकद और 50 हजार रुपए ऑनलाइन दे दिए, लेकिन वे शेष 1.30 लाख रुपए देने की मांग करते हुए उसे अलग-अलग नंबरों से एक ऐप के जरिए फोन कर लगातार धमकाता रहा। ऐसे में उसने 31 दिसम्बर को 50 हजार रुपए रूपनारायण गुर्जर के खाते में डाल दिए, लेकिन इसके बावजूद वे शेष 80 हजार रुपए की मांग करते हुए उसे काम नहीं करने दे रहे। आरोपियों ने उसे दोबारा पीडब्ल्यूडी में टेंडर डालने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुमानपुरा पुलिस ने 27 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर तकनीकी अनुसंधान शुरू किया।

विशेष टीमों ने दबोचा

एडिशनल एसपी और डीएसपी की अगुवाई में पुलिस की विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीमों ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरों की सूचना के आधार पर तीन आरोपियों डीग जिले के गांव रारहा निवासी हाल मुकाम दादाबाड़ी विस्तार योजना भीमसिंह कुंतल (58), नयापुरा के खंड गांवड़ी निवासी रूपनारायण गुर्जर (53), नयापुरा थाना क्षेत्र के खंडगांवड़ी निवासी तेजपाल सिंह (46) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने रिमांड मांगा। इस पर न्यायालय ने आरोपियों को दो दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। रिमांड के दौरान ठेकेदारों से वसूली के मामले में तफ्तीश करेगी। भीमसिंह के खिलाफ 14 और तेजराज के खिलाफ 7 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें

‘महोदय, 4-4 बच्चों की मां प्रेमियों संग भाग रहीं’, भरे सदन में विधायक ने सरकार से कर दी बड़ी अपील
जयपुर
MLA Narendra Budania

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / ‘इसका अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा…’, जान से मारने की धमकी देकर PWD ठेकेदार से की 2 लाख रुपए की वसूली, कोटा पुलिस ने लिया ये एक्शन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: पॉली हाउस और वैज्ञानिक खेती से ले रहे खीरे की बंपर पैदावार

कोटा

NEET UG 2026: खुशखबर… एमबीबीएस सीटों में 15 हजार की बढ़ोतरी

neet ug
कोटा

रुकिए, मदद कीजिए, घायल की गोल्डन ऑवर में मदद करना है जीवनदान

patrika photo
कोटा

Gold-Silver Rates: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, ऑल-टाइम हाई से ‘धड़ाम’ गिरे भाव, जानें लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today
कोटा

मेडिकल व नर्सिंग छात्रों को छात्रवृत्ति, 126 विद्यार्थियों को मिला लाभ

Kota News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.