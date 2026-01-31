‘इसका अंजाम तुम्हारे लिए बुरा होगा…’, जान से मारने की धमकी देकर PWD ठेकेदार से की 2 लाख रुपए की वसूली, कोटा पुलिस ने लिया ये एक्शन

एडिशनल एसपी और डीएसपी की अगुवाई में पुलिस की विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। टीमों ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरों की सूचना के आधार पर तीन आरोपियों डीग जिले के गांव रारहा निवासी हाल मुकाम दादाबाड़ी विस्तार योजना भीमसिंह कुंतल (58), नयापुरा के खंड गांवड़ी निवासी रूपनारायण गुर्जर (53), नयापुरा थाना क्षेत्र के खंडगांवड़ी निवासी तेजपाल सिंह (46) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस ने रिमांड मांगा। इस पर न्यायालय ने आरोपियों को दो दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। रिमांड के दौरान ठेकेदारों से वसूली के मामले में तफ्तीश करेगी। भीमसिंह के खिलाफ 14 और तेजराज के खिलाफ 7 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं।